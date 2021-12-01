Ріццолі: Хочу знайти в Україні арбітрів рівня УЄФА та ФІФА

Нікола Ріццолі прокоментував роботу українських суддів

Джерело - Чемпіон.

Новий куратор підготовки арбітрів УАФ Нікола Ріццолі буде покращувати роботу українських суддів.

Про це спеціаліст розповів у коментарі Футбол NEWS.

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"Наразі моє головне завдання – покращити роботу українських арбітрів. Це стосується і технічних моментів, і підготовки та організації. Я зайнятий і пошуком молодих перспективних арбітрів, які матимуть змогу працювати на змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Переглядаю та аналізую всі матчі, які грають в Україні", – сказав Ріццолі.

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