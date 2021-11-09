Українська асоціація футболу продовжила контракт з головою Комітету арбітрів всупереч статуту.

Джерело - Чемпіон.

5 листопада 2021 року УАФ повідомила про продовження контракту з головою комітету арбітрів Лучано Лучі на тлі інформації про прихід на його місце італійського спеціаліста Ніколи Ріццолі.

Однак виявляється, що Лучано Лучі мав піти з посади голови Комітету арбітрів згідно із статутом УАФ ще три місяці тому, в серпні 2021 року. 2 серпня 2021-го італійцю виповнилось 72 роки.

На момент останнього обрання Лучано Лучі головою Комітету арбітрів в 2017 році діяла редакція статуту УАФ (на той момент - ФФУ) 2017 року, згідно з якою (стаття 14, частина 3) “особа, якій на дату проведення виборів виповнилось 72 і більше років, не має права бути обраною, переобраною на посаду у виборні органи, зазначені в частинах 1 та 2 цієї статті, а в разі виповнення особі 72-х років під час перебування на виборній посаді – повноваження такої особи припиняються в цей день”.

Комітет арбітрів УАФ підпадає під цю норму, адже це один з постійних комітетів Асоціації, про який йдеться в частині 2 вищезазначеної статті. І голова постійного комітету - це виборна посада, про що йдеться в статті 36 статуту УАФ редакції 2017 року: “На основі пропозицій членів ФФУ, за поданням Президента, Виконавчий комітет обирає та відкликає голову, заступників голови та членів кожного постійного комітету”.

Тобто з 2 серпня 2021 року за статутом організації повноваження Лучі мали припинитись, хоча він продовжував виконувати свої обов’язки, а через 3 місяці після того, як він мав піти, УАФ повідомила про продовження контракту з італійцем.

Що цікаво, ще в березні 2021-го, відповідаючи на заяву Олімпіка про незаконність перебування Лучі на посаді, УАФ непрямо підтвердила, що Лучі мав піти в серпні цього року.

"На момент останнього переобрання Лучано Лучі головою комітету арбітрів УАФ в червні 2017 році діяла редакція Статуту УАФ, яка передбачала для виборних посад віковий ценз в 72 роки. Лучано Лучі відповідав цим вимогам. З червня 2017 не було його переобрання на цю посаду", - йшлося в заяві УАФ.

Нагадаємо, що нещодавно з’явилась інформація що Лучі замінить італієць Нікола Ріццолі через стан здоров’я нинішнього голови комітету арбітрів. 23 серпня Лучано Лучі потрапив в серйозну ДТП в Дарницькому районі Києва, після чого італієць повернувся на батьківщину, де проходив лікування та відновлення після аварії.

4 листопада журналіст Костянтин Андріюк написав, що Лучі замінить на посаді Нікола Ріццолі, а вже наступного дня, 5 листопада, УАФ несподівано повідомила про продовження контракту з 72-річним італійцем.