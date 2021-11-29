Герта звільнила головного тренера і одразу призначила нового

Паль Дардай не пропрацював із берлінським клубом і року

Керівництво німецької Герти звільнило Паля Дардая з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє офіційний сайт берлінського клубу.

Відставка угорського фахівця стала реакцією на чотириматчеву серію Герти без перемог.

Зазначимо, що Дардая було призначено наставником берлінців у січні 2021 року.

Також повідомляється, що місце угорця біля керма Герти займе 47-річний німець турецького походження Тайфун Коркут, який до цього очолював Ганновер, Кайзерслаутерн, Байєр та Штутґарт.

Нагадаємо, що головний тренер берлінської Герти Пал Дардай залишився задоволений молодими гравцями, яких випустив на матч проти луганської Зорі в Лізі Європи.