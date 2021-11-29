Борячук: Козловський робить все, що каже

Нападник Руху Андрій Борячук готовий виступати за львівський клуб до кінця оренди.

Про це заявив гравець.

"Для молодого покоління академія Руху - це великі можливості. Це космос мати такі умови, починаючи від екіпірування та полів, харчування та всього іншого. Для маленьких дітей це дуже круті умови, бо я сам вихованець Шахтаря і був ще в Донецьку. Коли тоді потрапив на ту базу Шахтаря, то в мене очі на лоба полізли, щось неймовірне.

Козловський - хороша людина, порядна, це все, що можу сказати. Якщо чесно, дуже близько його не знаю, лише півроку в команді, але все, що він каже - виконує та робить. За команду горою підтримує завжди. Він жорсткий фанат футболу, інакше такого тут не було б. Масштаби божевільні.

Моє завдання зараз? Насамперед хочу довести самому собі, а далі не знаю. Зараз у мене контракт із Рухом, оренда, а також є контракт із Шахтарем. Як далі буде, я не знаю. Все може бути. Глобальна мета – просто грати кожен матч та забивати голи. Хочу стати найкращим бомбардиром, але складно. Там випав два тижні через коронавірус, там не потрапив у порожні ворота з Маріуполем, ще кілька моментів було", - зазначив Борячук.