Джерело - Чемпіон.
Колос зіграє проти Вереса в шістнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Ром, Чорноморець, Мілько, Богданов, Нурієв, Чурко, Сітчінава, Ільїн
Запасні: Дієго Сілва, Нгамба, Костишин, Лисенко, Фесюн, Ренан, Задоя
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кучеров, Петько, Дахновський, Панасенко, Пасіч Г., Шестаков
Запасні: Кичак, Махнєв, Гук, Шестаков, Полюлях, Тимофієнко, Гечев, Гегедош, Сергійчук
Поєдинок розпочнеться о 19:30.