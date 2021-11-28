Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру української Прем’єр-Ліги Інгулець у Кропивницькому протистояв донецькому Шахтарю.
Гол: 0:1 - 32 Тете
Інгулець: Євген Гальчук, Євген Запорожець, Владислав Шарай (Олександр Козак 46), Павло Полегенько, Ілля Коваленко (Іван Головкін 81), Віталій Павлов, Михайло Шишка, Хеннос Асмелаш (Артем Смоляков 46), Максим Ковальов (Мохамед Алі Бен Салем 46), Владислав Лупашко, Майкл Гопей (Михайло Плохотнюк 78)
Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Марлон, Майкон де Андраде (Артем Бондаренко 62), Маркос Антоніо, Тете, Михайло Мудрик (Данило Сікан 82), Микола Матвієнко, Георгій Судаков (Марлос 72), Педріньйо (Манор Соломон 62), Віктор Корнієнко (Валерій Бондар 72)
Попередження: Майкл Гопей 14, Ілля Коваленко 58 - Маркос Антоніо 70