Баварія побила унікальний рекорд німецької Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Влучний постріл вінгера Лероя Сане у матчі проти Армінії став 102-м голом, забитим мюнхенською Баварією у німецькій Бундеслізі протягом 2021-го календарного року.
Про це повідомляє Gracenote Live.
Попереднє найкраще досягнення належало Кельну, який у 1977-му календарному році забив у Бундеслізі 101 гол.
⚽ - @FCBayern score their 1️⃣0️⃣2️⃣nd Bundesliga goal in 2021, surpassing FC Köln (101 in 1977) as the team to score the most Bundesliga goals in a single calendar year. #FCBDSC #MiaSanMia— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 27, 2021
Як відомо, гол Сане виявився єдиним у матчі Баварія - Армінія.
Нагадаємо, нападник Баварії Роберт Левандовський продовжив гольову серію у рамках Ліги чемпіонів до 9 матчів. Це друга подібна серія Роберта у кар'єрі, раніше такого не робив ніхто.