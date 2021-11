Баварія побила унікальний рекорд німецької Бундесліги

Влучний постріл вінгера Лероя Сане у матчі проти Армінії став 102-м голом, забитим мюнхенською Баварією у німецькій Бундеслізі протягом 2021-го календарного року.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Попереднє найкраще досягнення належало Кельну, який у 1977-му календарному році забив у Бундеслізі 101 гол.

