Олександрія назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій
ГКС Катовіце
ФК Олександрія
Олександрія підтвердила інформацію про те, що номінально домашні матчі єврокубків проводитиме в польському Катовіце.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Віцечемпіон України прийматиме поєдинки Ліги конференцій на стадіоні "GKS Катовіце" у Польщі, який було відкрито цього року, він вміщує 15 тисяч глядачів.
Олександрія розпочне участь у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня
Раніше повідомлялося, що клуб підшукав заміну головному тренеру команди Руслану Ротаню, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25.