Олександрія назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій

Олександрія підтвердила інформацію про те, що номінально домашні матчі єврокубків проводитиме в польському Катовіце.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Віцечемпіон України прийматиме поєдинки Ліги конференцій на стадіоні "GKS Катовіце" у Польщі, який було відкрито цього року, він вміщує 15 тисяч глядачів.

Олександрія розпочне участь у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня

Раніше повідомлялося, що клуб підшукав заміну головному тренеру команди Руслану Ротаню, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25.