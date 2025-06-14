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Олександрія назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 14 червня 2025, 19:25
Олександрія назвала стадіон, на якому проводитиме домашні матчі Ліги конференцій
ГКС Катовіце
ФК Олександрія

Олександрія підтвердила інформацію про те, що номінально домашні матчі єврокубків проводитиме в польському Катовіце.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Віцечемпіон України прийматиме поєдинки Ліги конференцій на стадіоні "GKS Катовіце" у Польщі, який було відкрито цього року, він вміщує 15 тисяч глядачів.

Олександрія розпочне участь у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня

Раніше повідомлялося, що клуб підшукав заміну головному тренеру команди Руслану Ротаню, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25.

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