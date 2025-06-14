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Наложний: Після двох сетів ми втратили концентрацію

Олег Дідух — 14 червня 2025, 19:07
Наложний: Після двох сетів ми втратили концентрацію
Олександр Наложний
CEV

Гравець чоловічої збірної України з волейболу Олександр Наложний прокоментував поразку 2:3 на тайбрейку від Бразилії в матчі групового етапу Ліги націй-2025.

Слова 28-річного спортсмена наводить Суспільне Спорт.

"Після двох сетів, можливо, ми втратили певну концентрацію. Після великої перерви команда стала десь розконцентрована. Після відновлення гри почали втрачати очко за очком", – заявив український волейболіст.

Нагадаємо, у матчі проти Бразилії збірна України не зуміла втримати перевагу 2:0 за сетами. В перших двох матчах Ліги націй Україна перемогла США та Кубу.

В неділю, 15 червня, наша збірна зіграє останній матч першого ігрового тижня проти Ірану. Початок поєдинку – о 19:30 за київським часом.

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