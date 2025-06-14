Україна повернулася в трійку лідерів турнірної таблиці Ліги націй після неймовірної перемоги над Кубою

Збірна України з волейболу здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. У другій грі українці в тайбрейку здолали збірну Куби.

Таким чином національна команда України здобула 5 очок з 6 можливих та наразі посідає 3 місце в турнірній таблиці Ліги націй.

Вище за "синьо-жовтих" опинилися лише Польща та Японія. Обидві команди також мають дві перемоги, але вони їх здобули без тайбрейків, тому набрали по 6 очок. Додамо, що японці зіграли вже три гри, в них одна поразка, саме від поляків.

Теоретично потиснути Україну може Словенія, в якої лише 1 зіграний матч, але для цього їй потрібно перемогти Францію без тайбрейку, або ж мати краще співвідношення геймів.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-5 збірних

Польща – 6 очок (2 матчі) Японія – 6 очок (2) Україна – 5 очок (2) Італія – 5 очок Аргентина – 5 очок

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Після Куби Україна зіграє ще 2 матчі в цей ігровий тиждень: проти Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.