Харківські Соколи продовжили співпрацю з перспективним форвардом

Чемпіон Вищої ліги БК Харківські Соколи, який в наступному сезоні повернеться до Суперліги, оголосив про продовження співпраці з форвардом Максимом Безимою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У сезоні 2024/25 Безима в середньому набирав 15.7 очок, виконував 3,8 підбирань та віддавав 1,7 передач.

"Максим універсальний гравець з гарним кидком та постійним зарядом на боротьбу. Він буде у основної ротації, а головне завдання на Суперлігу — це саме набір очок", – сказав головний тренер Соколів Валерій Плеханов.

Раніше харківський клуб оголосив про підписання нового контракту з капітаном команди 31-річним Владиславом Чевердіним.