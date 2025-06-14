Син Сімеоне може перейти у колишній клуб свого батька
Нападник Наполі Джованні Сімеоне може продовжити кар’єру в Лаціо.
Про це повідомляє Football Italia.
За їхньою інформацією, під час літнього трансферного вікна Лаціо планує підсилитися щонайменше одним нападником. Таке бажання пов’язане, зокрема, із можливою втратою Валентіна Кастельяноса.
Ще у травні повідомлялося про те, що Джованні Сімеоне готовий покинути Наполі, оскільки не отримує в команді Антоніо Конте достатньо ігрової практики. Цим готовий скористатися римський клуб
Нагадаємо, батько форварда та нинішній наставник Атлетико Мадрид, Дієго Сімеоне, в якості гравця виступав за Лаціо в 1999 – 2003 роках.
На рахунку 29-річного Джованні у поточному сезоні 2 голи та 2 асисти в 33 матчах за Наполі в усіх турнірах. Контракт діє до літа 2026 року з опцією продовження ще на рік, трансферна вартість оцінюється в 8 мільйонів євро.