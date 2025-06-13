Він нікому не потрібен: Леоненко – про лідера Динамо

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розкритикував нападника київського клубу Владислава Ванат за матч молодіжної збірної України проти Данії (2:3) на Євро-2025.

Цитує Леоненка Blik.

"У нас найкращий бомбардир чемпіонату Ванат нікому не потрібен, тільки пишуть, що ним всі цікавляться. Таке відчуття, що всі клуби АПЛ чекають на Ваната. Це вже другий наш найкращий бомбардир, який нікому не потрібен. Першим був Кулач. Хтось його пам'ятає? Тому не треба дивуватися, що Ванат і Бражко погано грають навіть на молодіжному рівні. Про них тільки пишуть, що вони класні, а насправді вони такими не є. Цікаво, скільки буде коштувати Ванат після гри з Данією?", – сказав Леоненко.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.

Нагадаємо, молодіжна збірна України U-21 знаходиться на останньому місці в групі D за підсумками першого туру чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 21 року.

Наступний матч команда проведе вже в неділю, 15 червня, проти Фінляндії. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.