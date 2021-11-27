Баварія здолала Армінію, Кельн переграв Боруссію. Результати матчів 13 туру Бундесліги

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У 13-му турі німецької Бундесліги відбулися 6 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 тур, 27 листопада
Бохум - Фрайбург 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Лінгарт, 1:1 - 54 Польтер, 2:1 - 82 Пантович
Вольфсбург - Боруссія Д 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 2 Вергхорст, 1:1 - 35 Джан (пен), 1:2 - 55 Мален, 1:3 - 81 Голанд
Герта - Аугсбург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Ріхтер, 1:1 - 90+7 Грегорич
Гройтер Фюрт - Гоффенгайм 3:6 (1:2)
Голи: 1:0 - 22 Левелінг, 1:1 - 32 Бебу, 1:2 - 40 Рюттер, 2:2 - 46 Тілман, 2:3 - 58 Рюттер, 2:4 - 62 Бебу, 2:5 - 66 Маєргофер (авт), 3:5 - 68 Хргота, 3:6 - 80 Бебу
Кельн - Боруссія М 4:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Любічич, 1:1 - 74 Гофманн, 2:1 - 77 Ут, 3:1 - 78 Дуда, 4:1 - 90+3 Андерссон
Баварія - Армінія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 71 Сане