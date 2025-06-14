Нав'язали їм гарну боротьбу, – асистент Лосано відреагував на поразку від Бразилії

Ігнасіо Брісіолі, помічник головного тренера збірної України Рауля Лосано, вважає, що команда не змогла зберегти концентрацію після виграного другу сету матчу з Бразилією (2:3) у Лізі націй.

Цитує асистента Суспільне Спорт.

"Гадаю, що ми маємо думати про наступний матч, забути про цей. Це Бразилія, в них вдома. Ми нав'язали їм гарну боротьбу. Казали після другого сету, що треба залишатися зосередженими, бо це Бразилія, і їх не можна у жодному разі недооцінювати і якось розслаблятися", – розповів Брісіолі.

Нагадаємо, що в перших двох матчах Ліги націй Україна перемогла США та Кубу. Американців підопічні Рауля Лосано здолали з рахунком 3:0, а от поєдинок з кубинцями був більш конкурентним – 3:2 перемога України.

Після трьох турів в активі українців дві перемоги та одна поразка.

Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у неділю, 15 червня, проти Ірану.