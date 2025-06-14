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Олександрія визначилась з наступником Ротаня

Олександр Булава — 14 червня 2025, 18:55
Олександрія визначилась з наступником Ротаня
Кирило Нестеренко
Левскі

Олександрія підшукала заміну головному тренеру команди Руслану Ротаню, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Новим наставником стане 33 річний Кирило Нестеренко, що дозволить йому стати наймолодшим тренером в історії Української Прем'єр-ліги.

До цього Нестеренко працював асистентом головного тренера в Левскі Софія.

Раніше повідомлялося, що Олександрія розглядала на цю посаду наставника Зорі Младена Бартуловича. Питання з його призначенням мало вирішитися в найближчі кілька днів.

Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям.

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Олександрія

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