Олександрія визначилась з наступником Ротаня
Кирило Нестеренко
Левскі
Олександрія підшукала заміну головному тренеру команди Руслану Ротаню, який залишив клуб після завершення сезону-2024/25.
Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.
Новим наставником стане 33 річний Кирило Нестеренко, що дозволить йому стати наймолодшим тренером в історії Української Прем'єр-ліги.
До цього Нестеренко працював асистентом головного тренера в Левскі Софія.
Раніше повідомлялося, що Олександрія розглядала на цю посаду наставника Зорі Младена Бартуловича. Питання з його призначенням мало вирішитися в найближчі кілька днів.
Нагадаємо, що Руслан Ротань підписав трирічний контракт із Поліссям.