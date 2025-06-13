Ексголкіпер Динамо, Шахтаря та збірної України оголосив про завершення кар'єри
Олександр Рибка
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Відомий український воротар Олександр Рибка оголосив про завершення кар'єри.
Його слова передає Український футбол.
"Я ухвалив рішення про завершення ігрової кар’єри. Хочу працювати тренером воротарів, в мене є ліцензія B", – сказав спортсмен.
Голкіпер протягом ігрової кар’єри виступав за українські Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Шахтар, Металіст, Львів та Оболонь. Також встиг пограти за кордоном, де представляв Карабюкспор, Афьонспор, Сабаїл, Лієпаю та Болуспор.
Окрім цього 38-річний футболіст провів два матчі за збірну України. Останньою командою голкіпера була Оболонь, за яку він провів лише 12 поєдинків.
Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.