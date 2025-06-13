Ексголкіпер Динамо, Шахтаря та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Відомий український воротар Олександр Рибка оголосив про завершення кар'єри.

Його слова передає Український футбол.

"Я ухвалив рішення про завершення ігрової кар’єри. Хочу працювати тренером воротарів, в мене є ліцензія B", – сказав спортсмен.

Голкіпер протягом ігрової кар’єри виступав за українські Динамо-3, Динамо-2, Динамо, Шахтар, Металіст, Львів та Оболонь. Також встиг пограти за кордоном, де представляв Карабюкспор, Афьонспор, Сабаїл, Лієпаю та Болуспор.

Окрім цього 38-річний футболіст провів два матчі за збірну України. Останньою командою голкіпера була Оболонь, за яку він провів лише 12 поєдинків.

Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила про звільнення Сергія Шищенка з посади головного тренера команди.