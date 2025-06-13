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Світоліна знялася з турніру в Берліні, в основній сітці зіграє інша українка

Станіслав Матусевич — 13 червня 2025, 22:49
Світоліна знялася з турніру в Берліні, в основній сітці зіграє інша українка
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (13) вирішила відмовитися від участі у турнірі серії WTA 500, який відбудеться у Берліні з 16 по 22 червня.

Таким чином, перша ракетка України перед стартом Вімблдону проведе лише одне змагання на трав'яному покритті. Ним має стати інший турнір серії WTA 500, у німецькому Бад-Гомбурзі. Він пройде на тижні безпосередньо перед Вімблдоном, з 23 по 29 червня.

Очевидно, після виснажливого двомісячного грунтового сезону, протягом якого Світоліна виграла турнір WTA 250 у Руані, дійшла до півфіналу в Мадриді, чвертьфіналу в Римі та на Ролан Гаррос, досвідченій українці потрібен зайвий тиждень відпочинку.

Зазначимо, що завдяки зняттю Еліни в Берліні,  в основну сітку цих змагань потрапила друга ракетка України Марта Костюк (26), яка мала стартувати у кваліфікації.

Нагадаємо, що Світоліна опублікувала в соцмережах добірку фото зі свого відпочинку біля океану.

Марта Костюк Еліна Світоліна WTA 500

Еліна Світоліна

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