Світоліна знялася з турніру в Берліні, в основній сітці зіграє інша українка

Еліна Світоліна (13) вирішила відмовитися від участі у турнірі серії WTA 500, який відбудеться у Берліні з 16 по 22 червня.

Таким чином, перша ракетка України перед стартом Вімблдону проведе лише одне змагання на трав'яному покритті. Ним має стати інший турнір серії WTA 500, у німецькому Бад-Гомбурзі. Він пройде на тижні безпосередньо перед Вімблдоном, з 23 по 29 червня.

Очевидно, після виснажливого двомісячного грунтового сезону, протягом якого Світоліна виграла турнір WTA 250 у Руані, дійшла до півфіналу в Мадриді, чвертьфіналу в Римі та на Ролан Гаррос, досвідченій українці потрібен зайвий тиждень відпочинку.

Зазначимо, що завдяки зняттю Еліни в Берліні, в основну сітку цих змагань потрапила друга ракетка України Марта Костюк (26), яка мала стартувати у кваліфікації.

Нагадаємо, що Світоліна опублікувала в соцмережах добірку фото зі свого відпочинку біля океану.