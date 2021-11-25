Де Дзербі: Бачу величезну різницю між УПЛ та Лігою чемпіонів

Головний тренер Шахтаря прокоментував поразку від Інтера

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар сконцентрується на УПЛ та Кубку України після поразки від Інтера в 5-у турі Ліги чемпіонів (2:0).

Про це заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Бачу величезну різницю між чемпіонатом та Лігою чемпіонів. Рівень зовсім інший. Тож нам було дуже складно грати", - заявив фахівець.

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"У нас залишилися лише УПЛ та Кубок. Хочемо перемогти в обох турнірах. Ми маємо більше концентруватися на цих змаганнях. Сподіваємося, гратимемо наступного сезону ЛЧ зовсім по-іншому", - сказав Де Дзербі

Нагадаємо, Додо - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Інтером.