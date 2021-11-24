Інтер - Шахтар 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у п'ятому турі Ліги чемпіонів на виїзді поступився Інтеру.
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22
4 тур, Група D
24 листопада
Інтер - Шахтар 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Джеко, 2:0 - 67 Джеко
Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні – Дарміан (Д'Амброзіо, 78), Барелла (Відаль, 78), Брозовіч, Чалханоглу (Сенсі, 86), Перішіч (Дімарко, 86) – Л. Мартінес (Корреа, 68), Джеко.
Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Майкон – Тете (Марлос, 81), Педріньйо (Бондаренко, 73), Соломон – Фернандо (Мудрик, 81).
Попередження: Вітао, 49.
Раніше, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.