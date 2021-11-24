Едін Джеко оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у п'ятому турі Ліги чемпіонів на виїзді поступився Інтеру.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь міланського клубу.

Рахунок у матчі на 61-й хвилині відкрив Едін Джеко, який потужним ударом пробив Трубіна. А на 67-й хвилині формард Інтера оформив дубль - Першич подав на дальню стійку, де Джеко виграв боротьбу в Марлона та Матвієнка і головою без проблем переправив м'яч у сітку.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22 4 тур, Група D 24 листопада Інтер - Шахтар 2:0 (0:0) Голи: 1:0 - 61 Джеко, 2:0 - 67 Джеко

Попередження: Вітао, 49.

Інтер: Хандановіч – Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні – Дарміан (Д'Амброзіо, 78), Барелла (Відаль, 78), Брозовіч, Чалханоглу (Сенсі, 86), Перішіч (Дімарко, 86) – Л. Мартінес (Корреа, 68), Джеко.

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Степаненко (Маркос Антоніо, 46), Майкон – Тете (Марлос, 81), Педріньйо (Бондаренко, 73), Соломон – Фернандо (Мудрик, 81).

Раніше, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.