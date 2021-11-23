Головний тренер Динамо прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів

Джерело - SportArena.

Баварія зможе замінити усіх гравців, які не приїхали на матч з Динамо через коронавірус.

Про це заявив тренер киян Мірча Луческу.

"Ми почали добре перший матч, грали добре до суперечливого пенальті. Ми і потім продовжили добре грати, контратакувати та контролювати м'яч", - заявив фахівець.

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"Я не бачу там гравців окрім Кімміха, яких не можна замінити. У них в атаці будуть Коман, Мюллер, Левандовський, Сане – це всі головні гравці. Я не бачу жодних проблем у тому, що ті футболісти не приїхали", - підсумував Луческу.

Нагадаємо, Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів.