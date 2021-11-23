Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: матч-центр

Матч відбудеться у Києві

Джерело - Чемпіон.

23 листопада на НСК Олімпійському в Києві відбудеться матч п'ятого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Динамо - Баварія. Поєдинок стартує о 19:45 за київським часом.

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Георгій Бущан:

"Що потрібно завтра зробити Динамо, щоб не повторити результат матчу у Мюнхені? Не пропустити – от і все. Переконлива перемога над Чорноморцем? Це зовсім різні турніри та зовсім різні матчі. Тому минулий матч потрібно забути, рухатися далі та готуватися до завтрашньої гри з позитивними думками. Ми не думаємо про турнірне становище Баварії. Думаємо про свою команду та хочемо завтра продемонструвати хорошу гру перед нашими уболівальниками. Тому готуємось до матчу з повною концентрацією".

Мірча Луческу:

"Нагельсманн – чудовий тренер. Він довів це своєю роботою з раннього віку в різних командах Бундесліги, дійшовши до Баварії. Одна справа – тренувати Лейпциг, а зовсім інша – Баварію, де, крім хорошого складу, є відмінний скаутинг, супердорогі гравці. Це говорить про силу клубу та напрямок його роботи. Тільки так можна привезти з Ванкувера Девіса, Мусіалу з Челсі та Річардса з Редінга. Нагельсманну пощастило з командою. Баварія виграє чемпіонати, Кубки та Лігу чемпіонів. Тут тренер може показати себе з найкращого боку. Усі команди, які грають у Лізі чемпіонів, мали проблеми у внутрішніх чемпіонатах. Тому Баварія – не виняток. Аугсбург зробив усе можливе, щоб досягти результату. Вони зразково оборонялися всією командою, билися, продемонстрували хорошу тактичну підготовку та організованість гри. Гравці віддали всі сили заради результату, тому і успіх був на їхньому боці. Аугсбург зіграв інакше, ніж зазвичай грають у Бундеслізі. Вони зачинилися на своїй половині поля та не залишали вільних зон для проходів до своїх воріт. Баварія не була готова до такого сценарію, тож програла".

Читайте наш анонс і прогноз матчу Динамо - Баварія.

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Пряма трансляція матчу в медіасервісі Volia на телеканалі Мегого Футбол 1.

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Олег Гусєв:

"Не можна сказати, що вони одразу почали грати на повну. Сподіваюся, що після двох чи трьох повноцінних зборів навесні цих хлопців ми вже побачимо іншими. Від нападників потрібні голи – їх поки що немає. Значить, є над чим працювати і куди прогресувати. Усі мають шанс – тренер дає час кожному.

Зараз виходить Гармаш: Денис забиває, допомагає команді, його двічі визнавали найкращим гравцем місяця. Нехай забиває й надалі, але сподіваємось, що й наші форварди теж почнуть забивати".

Гра у Мюнхені завершилася з рахунком 5:0 на користь Баварії. Відеоогляд матчу:

Поточна ситуація у групі E: