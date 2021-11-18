Німець має намір залишитися в Лондоні

Джерело - Daily Mail.

Баварія виявляє інтерес до захисника Челсі Антоніо Рюдігера.

Про це повідомляє Daily Mail.

Мюнхенці можуть запропонувати німцю зарплату в 12 мільйонів євро на рік - удвічі більше, ніж він отримує в Челсі зараз.

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Баварія вже контактувала з агентом та братом гравця Саром Сенезі.

У той же час сам Рюдігер вважав за краще залишитися в лондонському клубі, якщо його зарплата за новим контрактом з Челсі зросте.

Також, Реал цікавиться захисником Челсі.