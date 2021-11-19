У півзахисника Динамо Віктора Циганкова почалися потроху якісь проблеми і на якомусь етапі він зупинився.

Про це заявив екснаставник киян Олександр Хацкевич у підкасті Пряма Червона.

"Миколенко та Шапаренко не лише витримали б навантаження, а й склали б конкуренцію. Коля Шапаренко міг би грати на позиції вісімки, шістки, прихованого плеймейкера чи, як зараз кажуть - півота. Буяльський теж склав би конкуренцію.

Вітя Циганков? Ну тут… Давайте відверто. Які матчі рівня Ліги чемпіонів вам спадають на думку, в яких Циганков приносив результат? Вітя гарний у чемпіонаті, він визначає результат. Він був непоганий, коли пішов Андрюха Ярмоленко. У вересні, жовтні, листопаді 2017 року. Збори він добре пройшов, повернувся на свою позицію - на правий фланг. Я йому довірив капітанську пов'язку.

Зимові збори він пройшов добре. Ми Олімпіакос пройшли, потім із Лаціо гарна у нас гра була. Потім у нього якісь проблеми почалися потроху, і на якомусь етапі Вітя зупинився. Чи це психологічні проблеми? Може бути. Є матчі чемпіонату, єврокубки, поєдинки збірної. Десь він, можливо, почав вибирати, до яких матчів він може готуватися… Але це моя думка. У Віті вона може бути іншою", - зазначив Хацкевич.