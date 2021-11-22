Parimatch Ukraine і Челсі запустили нову кампанію за мотивами легенди про Короля Артура

Рекламний ролик “Обрані перемагати” вийшов 22 листопада

Джерело - Чемпіон.

Parimatch Ukraine, перший ліцензійний онлайн-букмекер в Україні, запустив рекламну кампанію, в якій знялися зірки футбольного клубуЧелсі: Маркос Алонсо, Сесар Аспілікуета та Тіагу Сілва.

Рекламний ролик за участю Челсі – партнерів Parimatch Ukraine і переможців Ліги чемпіонів 2020/21 – був знятий київською студією Electric Sheep Film. Кампанія “Обрані перемагати” була створена за мотивами легенд про короля Артура, зокрема “Меч у камені”.

“Легенди про короля Артура були універсальним джерелом натхнення протягом багатьох століть, і ми щасливі, що “Челсі” зголосилися дослідити їх разом із нами в новому ролику. Ідея кампанії полягає в переплетенні минулого, теперішнього та майбутнього, і за сюжетом гравці ФК “Челсі” стають “обраними” – гідний титул для чинних чемпіонів Європи. Працювати з “Челсі” завжди велике задоволення, і ми з нетерпінням чекаємо на нові перемоги клубу в цьому сезоні”, — відзначила Катерина Амірханова, креативна директорка Parimatch Tech.

“На початку цього сезону, коли ми підписали партнерський договір із Parimatch, ми обіцяли, що майбутні спільні кампанії будуть наповнені сміливістю та інноваціями. Новий рекламний ролик є свідченням того, що ми дотримали слова. Протягом найближчих місяців Сесар, Тіагу та Маркос з усіх екранів Європи покажуть, що вони дійсно “обрані”, — сказав Ґaй Лоуренс, виконавчий директор ФК “Челсі”.

Челсі та бренд Parimatch оголосили про підписання партнерського договору у серпні цього року, угода передбачена на три сезони. У межах партнерства Parimatch використовує бренд Челсі та широкий перелік цифрових, соціальних і логістичних інструментів для створення інноваційних кампаній і активацій в усьому світі.

Режисер та виконавчий продюсер нової кампанії – Андрій Копоц. Оператор-постановник – Микита Кузьменко.

Electric Sheep Film уже співпрацювала з Parimatch Ukraine для створення вірусних рекламних роликів, серед яких нещодавня кампанія для Ювентуса за участю ключових гравців клубу. Ексклюзивну музику для ролика з ФК “Челсі” створив Євген Філатов – популярний український композитор, аранжувальник, саунд-продюсер гуртів ONUKA та The Elephants, а також соліст і засновник гурту The Maneken.

Про Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – перший ліцензійний онлайн-букмекер в Україні, який є офіційним представником та частиною глобальної компанії Parimatch. Компанія виступає взірцем на українському ринку у сфері спортивного маркетингу, використовує сучасні інструменти для розвитку впізнаваності та створення лояльної атмосфери довкола. Parimatch Ukraine залучає до своїх лав професіоналів та створює умови та можливості для розвитку початківців.

В Україні Parimatch - драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. Компанія партнер багатьох вітчизняних (Шахтар, Десна, Ворскла, Маріуполь, Львів, Металіст 1925, Чорноморець, Верес, Кривбас) та європейських (Челсі, Ювентус, Лестер, Евертон) футбольних клубів.

Компанія впроваджує у Україні революційні зміни у сфері розваг та інтертейменту, знаходиться поруч щодня та формує новий стиль життя. Бренд надає можливість відчути себе його частиною та зробити беттінг своїм хобі.

Про футбольний клуб Челсі

Футбольний клуб Челсі є одним із провідних футбольних клубів світу та чинним чемпіоном Європи після того, як у 2021 році вдруге виграв Лігу чемпіонів УЄФА, перемігши Манчестер Сіті з рахунком 1:0 у фіналі, що проходив у Порту. “Челсі” став першим клубом, який двічі виграв усі три основні турніри УЄФА, ставши тріумфаторами Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Кубку володарів кубків.

Жіноча команда Челсі також досягає великих успіхів, ставши переможцями Жіночої Суперліги Англії вчетверте у 2021 році. Команда також здобула “дубль”, перемігши в Жіночій Суперлізі та здобувши Жіночий Кубок Англії у 2015 та 2018 роках, а також перемогла в Жіночій Суперлізі та в Кубку жіночої ліги Англії у 2020 і 2021 роках.

Фонд Челсі також займається однією з наймасштабніших громадських ініціатив у сфері спорту, допомагаючи покращувати життя дітей та молоді в усьому світі.