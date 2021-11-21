Довбик: У список снайперів не дивлюся

Джерело - scdnipro1.com.uа.
Форвард Дніпра-1 Артем Довбик оцінив свій дубль у матчі проти Олександрії.
Про це розповів сам футболіст.
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"На мене зараз увага від захисників більш акцентована, але нічого страшного, треба знаходити зони і свої моменти, а вони є у мене у кожному матчі. Головне тут ще попрацювати над реалізацією.
Лідер у списку бомбардирів УПЛ? У список снайперів не дивлюся, але для нападника голи дуже важливі, у першу чергу для впевненості. Головне, що команда перемагає, а я приношу їй користь своїми голами", - відзначив Довбик.
Форвард Дніпра-1 Артем Довбик у переможному матчі з Олександрією (3:1) оформив дубль і вийшов у лідери кращих снайперів чемпіонату. Тепер на рахунку нападника 10 голів у сезоні 2021/22.