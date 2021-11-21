Довбик: У список снайперів не дивлюся

Форвард Дніпра-1 Артем Довбик оцінив свій дубль у матчі проти Олександрії.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Дніпро-1 - Олександрія 3:1. Огляд матчу

"На мене зараз увага від захисників більш акцентована, але нічого страшного, треба знаходити зони і свої моменти, а вони є у мене у кожному матчі. Головне тут ще попрацювати над реалізацією.

Лідер у списку бомбардирів УПЛ? У список снайперів не дивлюся, але для нападника голи дуже важливі, у першу чергу для впевненості. Головне, що команда перемагає, а я приношу їй користь своїми голами", - відзначив Довбик.