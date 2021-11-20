 Дніпро-1 - Олександрія 3:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 - Олександрія 3:1. Огляд матчу

Вчора 21:56 260 0
У господарів дублем відзначився Довбик
Дніпро-1 - Олександрія 3:1. Огляд матчу
#Дніпро-1, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги Дніпро-1 переграв ФК Олександрія. 

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 20 листопада

Дніпро-1 - Олександрія 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 19 Бабогло, 1:1 - 28 Довбик (пен), 2:1 - 30 Довбик, 3:1 - 41 Логінов

СК Дніпро-1: Валентин Кожокару, Владислав Дубінчак, Артем Довбик, Олексій Гуцуляк (Валерій Лучкевич 68), Микита Кравченко, Сергій Логінов (Нелсон Монте 61), Маріо Чуже (Білл 61), Невен Джурасек (Франциско Ді Франко 68), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (Ігор Когут 82), Данило Ігнатенко

ФК Олександрія: Олег Білик, Олександр Мельник, Владислав Бабогло, Іван Калюжний, Максим Третьяков (Володимир Одарюк 77), Денис Мірошніченко, Ігор Кирюханцев (Олег Кожушко 64), Олександр Демченко (Кирило Дришлюк 46), Андрій Цуріков, Сергій Рибалка (Юрій Копина 77), Денис Устименко (Клаудіо Спінеллі 64)

Попередження: Олександр Піхальонок 49, Олександр Сваток 59, Олексій Гуцуляк 60 - Сергій Рибалка 40, Іван Калюжний 45, Денис Мірошніченко 83

Раніше, Шахтар вирвав перемогу у Руху у 15 турі УПЛ.

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