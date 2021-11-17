Довбик забив 400-й м'яч збірної України в історії

Історичний гол для збірної України

М’яч Артема Довбика, який він забив у ворота Боснії і Герцеговини в заключному матчі групового раунду відбору ЧС-2022 (0:2), став 400-м в історії нашої національної команди.

Про це повідомляє УАФ.

124 м'ячі наша національна дружина забила на чемпіонатах світу, 98 - на чемпіонатах Європи, 10 - у Лізі націй, 14 - на міжнародних турнірах та 154 - у товариських поєдинках. 206 разів українці відзначилися вдома, 147 - у гостях та 47 - на нейтральних полях.

Ювілейні голи збірної України