Джерело - Klix.
Збірна Боснії і Герцеговини не заслужила поразку в матчі відбіркового етапу ЧС-2022 проти України (0:2).
Про це заявив захисник боснійців Анел Ахмедходжич.
“Ми боролися сьогодні. Ми показали, що можемо це і сьогоднішня гра сильно відрізнялася від матчу Фінляндією. Ми грали добре, але м'яч не хотів летіти у ворота. У них було два хороші моменти, і вони забили два голи", - заявив гравець.
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"Ми можемо пишатися тим, як зіграли, але я розчарований лише результатом", – сказав Ахмедходжич.
Нагадаємо, Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Боснія і Герцеговина.