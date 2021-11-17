 Україна мала два моменти, і вони забили два голи, - захисник Боснії | Футбол | Champion.com.ua
З ким зіграє Україна: визначились усі учасники плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 06:30 10214
Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Боснія і Герцеговина за версіями WhoScored та SofaScore
Сьогодні 08:15 561
Франков: Навколо матчу України та Росії буде багато негативу
Сьогодні 07:47 2198 1
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях
Сьогодні 07:30 549
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2: огляд матчу
Сьогодні 01:51 2637
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом
Сьогодні 01:26 1144
Зінченко: Неймовірний сейв Бущана додав нам сил
Сьогодні 01:07 1305
Петраков: Про гру говорити не хочу, головне - результат
Сьогодні 00:27 795
Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину у матчі року
Вчора 23:37 2336 7
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2. Як це було
Вчора 23:35 21021
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Збірна України зробила пам'ятне фото з уболівальниками після перемоги над боснійцями
Збірна України зробила пам'ятне фото з уболівальниками після перемоги над боснійцями Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:36 315
Боснійські фанати намагалися прорватися на український сектор
Боснійські фанати намагалися прорватися на український сектор Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:07 1368 1
Отримав білу картку: Арбітр врятував життя футболісту
Отримав білу картку: Арбітр врятував життя футболісту Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:39 298
Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України
Танцювали всі, навіть Петраков: Відео з роздягальні збірної України Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:52 745
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях
Опит – вєлікоє дєло. П’єса Олександра Петракова у п’яти стадіях Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 548
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом
Відео дня. Гравці збірної України подякували уболівальникам традиційним ритуалом Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:26 1144
Президент Зеленський привітав збірну України
Президент Зеленський привітав збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:16 712
Довбик подвоїв перевагу збірної України в матчі з Боснією і Герцеговиною
Довбик подвоїв перевагу збірної України в матчі з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Вчора 23:28 1745
Зінченко виводить збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною
Зінченко виводить збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Вчора 23:08 1692
Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною
Шевченко підтримав збірну України перед грою з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
Вчора 18:09 581
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку
Гарненька буде: Седан крупним планом показала їхню із Зінченком дочку Віктор Слюсаренко
15.11.2021 22:12 566
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці
Підтримав безпритульних: Головний тренер клубу АПЛ переночував на вулиці Віктор Слюсаренко
15.11.2021 21:40 473
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу
Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу Harry BettMan
15.11.2021 18:54 425
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі
Позаздрить Леброн: Ломаченко показав феноменальні здібності в баскетболі Віктор Слюсаренко
15.11.2021 18:10 456
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера
Суддівський скандал: ПАР залишилася без ЧС через симуляцію гравця Лестера Віктор Слюсаренко
15.11.2021 17:20 649
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Футбол Манчестер Юнайтед готується до зміни головного тренера 123
15:09 Футбол Степаненко: Нас просять грати у гарний футбол, але сьогодні є результат 119
15:07 Футбол Аугсбург - Баварія: Де дивитися онлайн матч Бундесліги 81
14:52 Футбол Гібралтар - Латвія 1:3. Огляд матчу 104
14:40 Футбол Україна - перша команда європейського відбору ЧС, яка вийшла у плей-оф з 2 перемогами 755
14:34 Бокс Гвоздик: Далакяну потрібна ефектна перемога 191
14:26 Футбол Шахтар - Рух: Де дивитися онлайн матч УПЛ 224
14:24 Футбол Влахович попередньо погодив перехід до Ювентусу 152
14:08 Футбол Ахмедходжич: Україна мала два хороші моменти, і вони забили два голи 291
13:52 Футбол Чехія - Естонія 2:0. Огляд матчу 188
13:44 Футбол Львів - Зоря: Де дивитися онлайн матч УПЛ 215
13:41 Футбол Пуйоль та Кройфф можуть стати технічним секретарем Барселони 208
13:28 Футбол Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція 355
13:10 Футбол Колумбія - Парагвай 0:0. Огляд матчу 197
13:04 Футбол Чорноморець - Динамо: Де дивитися онлайн матч УПЛ 370
12:58 Футбол Де Йонг не хоче йти з Барселони 258
12:43 Футбол Сілва і Челсі можуть продовжити контракт 252
12:36 Блог Збірна України зробила пам'ятне фото з уболівальниками після перемоги над боснійцями 315
12:31 Футбол Чорногорія - Туреччина 1:2. Огляд матчу 223
12:26 Пряма трансляція УХЛ. Дніпро - Маріуполь: онлайн-трансляція. LIVE 143
12:14 Футбол Ноєр хоче залишитися у Баварії до 2025 року 255
11:58 Футбол Лунін може зіграти у матчі з Гранадою 328
11:52 Пряма трансляція УХЛ. Кременчук - Донбас: онлайн-трансляція. LIVE 159
11:42 Футбол Болівія - Уругвай 3:0. Огляд матчу 284
11:29 Футбол Андронов: Україну та Росію не потрібно розводити 600 1

Ахмедходжич: Україна мала два хороші моменти, і вони забили два голи

Сьогодні 14:08 291 0
Збірна України переграла Боснію і пробилася до плей-оф кваліфікації
Ахмедходжич: Україна мала два хороші моменти, і вони забили два голи
#Ахмедходжич, #Чемпіонат світу-2022

Джерело - Klix.

Збірна Боснії і Герцеговини не заслужила поразку в матчі відбіркового етапу ЧС-2022 проти України (0:2).

Про це заявив захисник боснійців Анел Ахмедходжич.

“Ми боролися сьогодні. Ми показали, що можемо це і сьогоднішня гра сильно відрізнялася від матчу Фінляндією. Ми грали добре, але м'яч не хотів летіти у ворота. У них було два хороші моменти, і вони забили два голи", - заявив гравець.

  АктуальноБоснія і Герцеговина - Україна 0:2: огляд матчу

"Ми можемо пишатися тим, як зіграли, але я розчарований лише результатом", – сказав Ахмедходжич.

Нагадаємо, Зінченко - найкращий гравець матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

Коментарі ()