Збірна Боснії і Герцеговини не заслужила поразку в матчі відбіркового етапу ЧС-2022 проти України (0:2).

Про це заявив захисник боснійців Анел Ахмедходжич.

“Ми боролися сьогодні. Ми показали, що можемо це і сьогоднішня гра сильно відрізнялася від матчу Фінляндією. Ми грали добре, але м'яч не хотів летіти у ворота. У них було два хороші моменти, і вони забили два голи", - заявив гравець.