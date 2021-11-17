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Франков: Навколо матчу України та Росії буде багато негативу

Сьогодні 07:47 1011 1
Журналіст підтримує рішення УЄФА
Франков: Навколо матчу України та Росії буде багато негативу
#Франков, #Україна, #Росія

Джерело - Спорт-Експрес.

Футбольний журналіст Артем Франков був упевнений, що збірна України потрапить до стикових матчів кваліфікації ЧС-2022.

Про це заявив журналіст.

"Для збірної України склалося все ідеально. Дякую французам. Без їхньої перемоги ми б не пройшли далі. Збірна України показала не найкращий футбол, але це не має значення. Гра забувається, результат залишається. Я був упевнений, що збірна України потрапить до стикових матчів. Боснія була без мотивації, це полегшило нам життя.

Чи пора вже перестати розводити збірну України з Росією? У жодному разі цього робити не можна. Навколо цього матчу буде стільки смороду, буде неймовірна кількість бійок та іншого. Цього робити не потрібно, це буде краще для всіх. Обидві збірні за підсумками кваліфікації досягли стикових матчів. Виходячи з цього, ми робимо висновок, що рівень збірних Росії та України зараз є однаковим. На цьому треба зупинитись, ніяких очних протистоянь влаштовувати не треба", - зазначив Франков.

Збірні Росії та України вийшли до плей-оф кваліфікації ЧС-2022, але за рішенням УЄФА між собою не зіграють. Жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 відбудеться 26 листопада 2021 року.

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