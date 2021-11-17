Футбольний журналіст Артем Франков був упевнений, що збірна України потрапить до стикових матчів кваліфікації ЧС-2022.

Про це заявив журналіст.

"Для збірної України склалося все ідеально. Дякую французам. Без їхньої перемоги ми б не пройшли далі. Збірна України показала не найкращий футбол, але це не має значення. Гра забувається, результат залишається. Я був упевнений, що збірна України потрапить до стикових матчів. Боснія була без мотивації, це полегшило нам життя.

Чи пора вже перестати розводити збірну України з Росією? У жодному разі цього робити не можна. Навколо цього матчу буде стільки смороду, буде неймовірна кількість бійок та іншого. Цього робити не потрібно, це буде краще для всіх. Обидві збірні за підсумками кваліфікації досягли стикових матчів. Виходячи з цього, ми робимо висновок, що рівень збірних Росії та України зараз є однаковим. На цьому треба зупинитись, ніяких очних протистоянь влаштовувати не треба", - зазначив Франков.