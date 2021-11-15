Ремзі відреагував на чутки про можливий відхід з Ювентуса

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі готовий боротися за місце у стартовому складі команди.
Про це розповів футболіст в ефірі Sky Sport Italia.
"Я не звертаю увагу на те, що про мене говорять у ЗМІ. Я знаю, як важливо для мене грати за Уельс та Ювентус, і я хочу грати настільки багато, наскільки можливо.
Я досі відчуваю, що я вмію показувати гарну гру та сподіваюся робити це довгий час. Це моя єдина думка, коли я виходжу на поле", - розповів Ремзі.
У поточному сезоні Ремзі провів п'ять матчів за Ювентус у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, Ремзі може залишити Ювентус.