Ремзі відреагував на чутки про можливий відхід з Ювентуса

Півзахисник Ювентуса Аарон Ремзі готовий боротися за місце у стартовому складі команди.

Про це розповів футболіст в ефірі Sky Sport Italia.

"Я не звертаю увагу на те, що про мене говорять у ЗМІ. Я знаю, як важливо для мене грати за Уельс та Ювентус, і я хочу грати настільки багато, наскільки можливо.

Я досі відчуваю, що я вмію показувати гарну гру та сподіваюся робити це довгий час. Це моя єдина думка, коли я виходжу на поле", - розповів Ремзі.