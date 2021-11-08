Ремзі може повернутися в АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Керівництво Ювентуса розпочало процедуру дострокового розриву угоди про співпрацю з Аароном Ремзі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Чинний контракт Аарона та туринців розрахований до літа 2023-го. Валлієць не зміг закріпитись у складі Старої Синьйори, а у нинішньому сезоні майже не виходив на поле у поєдинках Серії А. Туринці хочуть, що він самостійно знайшов собі новий клуб, джерело не виключає повернення в АПЛ.

Нагадаємо, у 2019-му Аарон попрощався з Арсеналом та приєднався до Юве на правах вільного агента.