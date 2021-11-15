Син Суркіса номінований на Золотий м'яч U-15

Визначилися номінанти на Золотий м’яч ДЮФЛУ сезону 2020-2021

Джерело - ДЮФЛУ.

Дитячо-юнацька футбольна ліга України назвала номінантів на Золотий м'яч.

Про це повідомляє пресслужба ДЮФЛУ.

До списку 9 претендентів у категорії U-15 захисного плану потрапив син Григорія Суркіса - В'ячеслав, котрий є голкіпером Динамо.

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Претенденти на Золотий м'яч U-15 захисного плану:

Суркіс В’ячеслав Динамо

Кисіль Марк Шахтар

Гаража Данило ДАФ Дніпро

Бакай Артур Шахтар

Дігтярь Кирило УФК-Металл

Третяк Дем’ян ДАФ Дніпро

Гудименко Нікіта Локомотив Київ

Голобородько Тарас ДЮФШ Ворскла

Нестеренко Руслан Динамо

Нагадаємо, Динамо - у ТОП-5 Європи за відсотком вихованців клубу у команді.