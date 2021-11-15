Син Суркіса номінований на Золотий м'яч U-15

Джерело - ДЮФЛУ.
Дитячо-юнацька футбольна ліга України назвала номінантів на Золотий м'яч.
Про це повідомляє пресслужба ДЮФЛУ.
До списку 9 претендентів у категорії U-15 захисного плану потрапив син Григорія Суркіса - В'ячеслав, котрий є голкіпером Динамо.
Актуально: Син Суркіса став героєм Динамо U-15
Претенденти на Золотий м'яч U-15 захисного плану:
Суркіс В’ячеслав Динамо
Кисіль Марк Шахтар
Гаража Данило ДАФ Дніпро
Бакай Артур Шахтар
Дігтярь Кирило УФК-Металл
Третяк Дем’ян ДАФ Дніпро
Гудименко Нікіта Локомотив Київ
Голобородько Тарас ДЮФШ Ворскла
Нестеренко Руслан Динамо
Нагадаємо, Динамо - у ТОП-5 Європи за відсотком вихованців клубу у команді.