Бензема обійшов Трезеге за кількістю голів у збірній Франції

Форвард Реала піднявся до ТОП-5 найкращих бомбардирів

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Карім Бензема відзначився у матчі з Казахстаном дублем і нині на його рахунку 35 голів у складі триколірних.

Про це повідомляє Squawka.

Бензема обійшов Давида Трезеге, який свого часу забив 34 м'ячі за національну команду. Тепер Карім посідає п'яте місце у рейтингу найкращих бомбардирів збірної Франції.

Лідером за кількістю забитих голів є Тьєррі Анрі - 51 гол. Другим йде Олів'є Жиру (46), до першої п'ятірки також входять Антуан Грізманн (42) та Мішель Платіні (41).