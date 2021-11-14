Бензема обійшов Трезеге за кількістю голів у збірній Франції

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Франції Карім Бензема відзначився у матчі з Казахстаном дублем і нині на його рахунку 35 голів у складі триколірних.
Про це повідомляє Squawka.
Бензема обійшов Давида Трезеге, який свого часу забив 34 м'ячі за національну команду. Тепер Карім посідає п'яте місце у рейтингу найкращих бомбардирів збірної Франції.
Лідером за кількістю забитих голів є Тьєррі Анрі - 51 гол. Другим йде Олів'є Жиру (46), до першої п'ятірки також входять Антуан Грізманн (42) та Мішель Платіні (41).