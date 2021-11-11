Шевченко: Я дуже поважаю Жозе Моурінью

Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко готується до свого першого поєдинку на новій посаді.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"Дебютна гра із Ромою? Я дуже поважаю Жозе Моурінью. Його прихід багато дав італійському футболу. Знаю, що ми розпочнемо грою проти його команди.

Чи планую адаптувати гравців під певну схему? Я думаю, що ця команда вже має певні характеристики. Згодом ми визначимося з усім. Одна зі схем може бути 3-5-2 або 4-3-3", – цитує Шевченка Italy 24 News.