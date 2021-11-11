Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли

Стівен Джеррард став новим головним тренером Астон Вілла.
Про це повідомляється на офіційному сайті команди.
Деталі контракту не оголошуються, але раніше повідомлялося, що 41-річний фахівець підпише трудову угоду на 2,5 роки, а Астон Вілла заплатить Глазго Рейнджерс, який раніше тренував Джеррард, від 3,5 до 4,7 мільйона євро компенсації.
Астон Вілла набрала 10 очок і посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ.
Цікаво, що Джеррард за часів кар'єри гравця частіше за інші команди засмучував саме Астон Віллу (13 голів).