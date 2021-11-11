Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли

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Стівен Джеррард став новим головним тренером Астон Вілла.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

Деталі контракту не оголошуються, але раніше повідомлялося, що 41-річний фахівець підпише трудову угоду на 2,5 роки, а Астон Вілла заплатить Глазго Рейнджерс, який раніше тренував Джеррард, від 3,5 до 4,7 мільйона євро компенсації.

Астон Вілла набрала 10 очок і посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ.

Цікаво, що Джеррард за часів кар'єри гравця частіше за інші команди засмучував саме Астон Віллу (13 голів).