 Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли | Футбол | Champion.com.ua
Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу
Сьогодні 08:24 2609
Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли
Сьогодні 12:32 58
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 06:20 8151
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
Вчора 14:08 820
Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка
Вчора 12:14 1631
Україна - Болгарія: онлайн-трансляція
Вчора 11:43 1247
Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря
Вчора 11:25 1393
Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком
Вчора 11:12 1479
Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного лідера перед матчем з Україною
Вчора 10:55 1452
Шарафутдінов: Що показують ТК Футбол? Нехай ще куплять права на чемпіонат Білорусі чи Казахстану
Вчора 09:11 2497 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:33 Футбол Хорватія - Росія: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 55
12:32 Футбол Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли 58
12:24 Футбол Гравці збірної України запросили уболівальників на гру проти Болгарії 75
12:12 Футбол Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі відбору ЧС-2022 113
11:49 Футбол ﻿Україна - Болгарія: стало відомо у якій формі зіграють команди 133
11:30 Футбол Венгер: Я все ще люблю Арсенал 175
11:30 Футбол Мальта - Словаччина: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 143
11:21 Бокс Чемпіонський бій Далакяна відбудеться з глядачами 225
11:18 Футбол Шарафутдінов: Метревелі має три класи освіти, а зараз футбольний експерт 251
11:09 Блог Батьки і діти побилися на матчі чемпіонату України 192
10:52 Футбол Ворсклі пообіцяли премію за перемогу над Динамо 313
10:49 Блог Неймар похвалився новою зачіскою з кажаном на скроні 189
10:36 Футбол Без Шапаренка і Забарного. Відома заявка України на матч із Болгарією 462
10:30 Футбол Словенія - Кіпр: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022 181
10:19 Футбол Росія зіграє проти Кіпру, Греція прийматиме Іспанію. Матчі кваліфікаційного раунду ЧС 11 листопада 305
10:06 Футбол Боснія і Герцеговина - Україна: матч-центр 15309 2
10:06 Футбол Хавбек Ювентуса може перебратися до Ньюкасла 290
09:51 Хокей Торонто здолав Філадельфію, Нешвілл переграв Даллас. Результати матчів НХЛ 235
09:43 Бокс Стало відомо, коли Дерев'янченко повернеться в ринг 340
09:30 Футбол Колишній голкіпер Зорі - найкращий у чемпіонаті Португалії за кількістю сейвів 581
09:23 Блог Російський хокеїст НХЛ пригостив журналістів піцею 225
09:10 Баскетбол Бостон переграв Торонто, Клівленд поступився Вашингтону. Результати матчів НБА 286
09:09 Футбол Шарафутдінов: Зняв капелюх перед Суркісом 415
08:59 Пряма трансляція Україна - Болгарія: онлайн-трансляція. LIVE 2376
08:52 Біатлон Став відомий розклад біатлону на Олімпійських іграх 2022 682

Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли

Сьогодні 12:32 58 0
Нещодавно клуб із Бірмінгема звільнив Діна Сміта
Джеррард офіційно став новим головним тренером Астон Вілли

Стівен Джеррард став новим головним тренером Астон Вілла.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

Деталі контракту не оголошуються, але раніше повідомлялося, що 41-річний фахівець підпише трудову угоду на 2,5 роки, а Астон Вілла заплатить Глазго Рейнджерс, який раніше тренував Джеррард, від 3,5 до 4,7 мільйона євро компенсації.

Астон Вілла набрала 10 очок і посідає 16-те місце у турнірній таблиці АПЛ.

Цікаво, що Джеррард за часів кар'єри гравця частіше за інші команди засмучував саме Астон Віллу (13 голів).

Коментарі ()