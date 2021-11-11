Венгер: Я все ще люблю Арсенал

У колишнього головний тренер Арсеналу Арсена Венгера збереглася любов до лондонського клубу.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Звичайно, я все ще люблю Арсенал. Коли вони грають, я ніби сам виконую підкати, б'ю, захищаюсь та атакую. Моє життя - червоно-біле, так буде й надалі, з огляду на те, що я вже не треную і зобов'язань перед іншими клубами я не маю. У нас історія любові, яка ніколи не закінчиться.

Зараз я можу оцінити те, що зробив і я щасливий. Я вдячний Арсеналу, тому що міг займатися улюбленою роботою. Так, були зльоти та падіння, але ми були раді можливості працювати разом. Не всім тренерам так пощастило, тож я вдячний, що так довго працював із командою", - сказав Внгер.