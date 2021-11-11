Ворсклі пообіцяли премію за перемогу над Динамо

Одразу після переможного матчу проти київського Динамо у гравців Ворскли емоцій не було.

Про це розповів форвард команди Руслан Степанюк.

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"Ця гра залишила надзвичайно хороші враження. Щоправда, одразу після матчу емоцій взагалі не було, команда віддала усі сили на полі. Їхали в автобусі додому порожні та спустошені в емоційному плані. Отримали шість вихідних – за цей час добре відпочинемо, наберемося сил і далі у бій.

Бонуси? Так, керівництво пообіцяло премію. Таких суперників, як Динамо, ти перемагаєш не щодня. Це велике щастя",- сказав Степанюк.