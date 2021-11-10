Ультрас Динамо створили ефектне граффіті

Фанатське угрупування Динамо Ultra' Fazione прикрасило один зі спортивних майданчиків ефектним графіті, присвяченим першому чемпіонству київського клубу, яке датоване 1961-м роком.

Графіті виконане у вигляді кадрів відеоплівки, на яких зображені найяскравіші моменти в історії клубу.

"60 років тому наш клуб перервав гегемонію московських колективів та вперше виборов золоті нагороди союзної першості. З 1961-го року пишеться історія гучних перемог динамівцями Києва на стадіонах країни та світу - саме на цьому хотілось зробити акцент в даній роботі. Фанатське угрупування Ultra' Fazione прикрасило один з спортивних майданчиків сателіту столиці та долучається до привітань першопрохідців нашого клубу! Завжди шануємо біло-блакитні традиції та поважаємо нашу історію!", - йдеться в описі до відео, яке демонструє граффіті.