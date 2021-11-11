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Вірменія - Німеччина: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022

Сьогодні 13:45 173 0
Матч відбудеться у неділю, 14 листопада
Вірменія - Німеччина: Де дивитися онлайн матч відбору до ЧС-2022
#Німеччина, #Вірменія

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Вірменії прийме Німеччину.

Матч відбудеться у неділю, 14 листопада. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

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