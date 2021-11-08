Президент Інгульця Олександр Поворознюк не поділяє думку експертів ТК Футбол щодо розбирання матчу 14-го туру УПЛ зі СК Дніпро-1 (0:1).

Про це заявив сам функціонер.

"Вчора у Футболі 1 показують епізод, де друге попередження має бути, а вони про дуст говорять. Чому так? Ви ж експерти, розбираєте матчі. Сітала взагалі не показали. Реально так голову хлопцю відірвали.

Може у Футболах буде добре розбиратимуть ігри, якщо я говоритиму, що Шахтар хороший, Шахтар хороший. Я не буду так говорити", - зазначив Поворознюк.