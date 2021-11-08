Кличко: Сумно, що сьогодні Шевченко не в українському футболі

Віталій Кличко впевнений, що у Андрія Шевченка усе вийде в італійському клубі Дженоа.

Про це написав сам мер Києва та легенда світового боксу.

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"Вітаю Андрія Шевченка з новим етапом у футбольній кар'єрі. Сьогодні він прибув на базу клубу, який тепер тренуватиме – до італійської Дженоа.

Італія для Шеви – теж не чужа країна. Тому впевнений, що Андрієві все вдасться. Але все одно трохи сумно, що сьогодні він не в українському футболі. Любимо, підтримуємо та віримо, що в майбутньому Шева повернеться до України", - написав Кличко.