Джерело - Чемпіон.

Андрій Шевченко прибув на базу італійського Дженоа для підписання контракту з Грифонами.

Напередодні італійський клуб оголосив про призначення українського спеціаліста на пост головного тренера команди.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи 45-річного Шевченка була збірна України, яку він очолював із 2016 по 2021 роки. Під керівництвом Шевченка збірна України зіграла 52 матчі, здобула 25 перемог, 14 разів програла та 13 матчів завершила внічию.

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