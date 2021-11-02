Визначилось майбутнє Азара у Реалі

Джерело - sport.ua.
Вінгер Реала Еден Азар не покине мадридський клуб взимку.
Про це повідомляє 90min.
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Раніше повідомлялося, що футболіст може перейти в один із клубів АПЛ — Челсі або Ньюкасл. Також Азаром активно цікавиться Ювентус. Але сам хавбек хоче боротися за місце у стартовому складі Реала.
Цього сезону Азар провів за "вершкових" 10 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.
Контракт Едена з Реалом розрахований до літа 2024 року.