Визначилось майбутнє Азара у Реалі

Азар залишиться у Реалі

Вінгер Реала Еден Азар не покине мадридський клуб взимку.

Про це повідомляє 90min.

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Раніше повідомлялося, що футболіст може перейти в один із клубів АПЛ — Челсі або Ньюкасл. Також Азаром активно цікавиться Ювентус. Але сам хавбек хоче боротися за місце у стартовому складі Реала.

Цього сезону Азар провів за "вершкових" 10 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Едена з Реалом розрахований до літа 2024 року.