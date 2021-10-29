Реал хоче повернути Азара в АПЛ

Азар взимку може змінити клуб

Реал запропонував Челсі та Ньюкаслу придбати Едена Азара.

Про це повідомляє ESPN.

30-річний бельгієць не є ключовим гравцем команди, про що публічно натякнув головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті. Позбутись Едена мадридці намагатимуться вже під час зимового трансферного вікна.

У 2019-му Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро. Півзахисник не виправдав очікувань і зараз transfermarkt його оцінює у 25 млн.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий повернути Едена Азара.