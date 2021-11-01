Луческу: Депай є ударною силою Барселони

У київського Динамо немає гравця, за якого відступні мільярд.

Про це заявив головний тренер команди Мірча Луческу.

"Невже на гру із Барселоною треба мотивувати когось? Я чув тут питання, що вони не мають того гравця, не мають іншого. Барселона це Барселона. Будь-який гравець, який приїхав сюди, є якісним. У нас немає гравця, за якого відступні мільярд, а у них є. Ми маємо хороших якісних гравців, завтра ми це побачимо.

Відсутність Піке компенсує Гарсія, який також добре грає. Це майбутнє Барселони. Він набагато молодший і хороший гравець, а Агуеро не особливо грав останнім часом. Тому сказати, що його відсутність - це проблема...

Тим більше, що є Депай, який на цей час є ударною силою команди. Грає добре та забиває. Звісно, ​​далася взнаки на весь клуб відсутність Мессі. З його відходом втратила у плані психології вся команда. І у нас відсутні Попов та Бєсєдін, найважливіші гравці для нашої команди. Відсутність одного-двох гравців нічого не змінює у плані гри, грає Динамо проти Барселони. Я впевнений, що ми зіграємо добрий матч завтра", - зазначив Луческу.