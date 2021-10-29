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Палкін: Степаненко - у трійці найкращих півзахисників Шахтаря в історії

Сьогодні 16:14 170 0
Сергій Палкін прокоментував важливість Тараса Степаненка
Палкін: Степаненко - у трійці найкращих півзахисників Шахтаря в історії
#Степаненко

Джерело - shakhtar.com.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін пояснив продовження контракту з Тарасом Степаненко.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми продовжили контракт тепер, тому що в нього трохи більш ніж за пів року закінчувався контракт – природно, вирішили його продовжити. Розмовляли з тренерським штабом, з Дарійо, з президентом, і всі підтримали ідею, що однозначно ще на два роки нам Тарас потрібен. Тому ухвалили таке рішення й підписали контракт.

Актуально: Степаненко продовжив контракт з Шахтарем

Він однозначно легенда: у клубі понад 10 років, провів 352 матчі, капітан команди. Для мене всі ці титули – дуже важливо, проте найголовніше, що він – професіонал. Для нашої команди, де чимало молодих футболістів, це дуже важливо, надто в тренувальному процесі. Вони дивляться на легенд, на тих, хто вже багато відіграв у клубі, і переймають досвід. Для нас дуже важливо, що Тарас для них – ідеал, що вони всі рівняються на нього. Окрім футбольних питань Тарас ще закриває виховні та освітні, що дуже і дуже важливо в таких колективах.

Гадаю, до трійки він однозначно входить – стільки років грає за Шахтар, стільки матчів проводить. Я вважаю, однозначно. І наше рішення продовжити контракт, за великим рахунком, ще один доказ того, як ми його оцінюємо", - відзначив Палкін.

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