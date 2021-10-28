Минай підписав колишнього гравця Динамо

Минай підсилився новим гравцем

Джерело - Чемпiон.

28-річний український півзахисник Сергій Мякушко підписав контракт із Минаєм.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, угода розрахована до кінця червня 2022 року.

Читайте також: УПЛ затвердила дати та час початку матчів 15-го та 16-го турів

Впродовж кар'єри Мякушко виступав за Оболонь, Оболонь-2, київське Динамо, Говерлу, Ворсклу, Карпати та іспанський Алькоркон. Останнім клубом футболіста був польський Подбескідзе, кольори якого він захищав з 2020 до 2021 року.

Орієнтовна вартість гравця складає €200 тисяч.