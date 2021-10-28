УПЛ затвердила дати та час початку матчів 15-го та 16-го турів

Джерело - Чемпiон.
Українська Прем'єр-ліга визначилася з графіком матчів на наступні тури.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Поєдинки відбуватимуться впродовж чотирьох днів: 15-го – з 19 листопада до 22 листопада, 16-го – 26-29 листопада.
Важливо: Форвард Десни може продовжити кар'єру у Ворсклі
15 тур
19 листопада (п'ятниця)
Чорноморець – Динамо, 19:30
20 листопада (субота)
Львів – Зоря, 14:00
Шахтар – Рух, 17:00
СК Дніпро-1 – Олександрія, 19:30
21 листопада (неділя)
Минай – Інгулець, 14:00
Ворскла – Маріуполь, 17:00
Десна – Колос, 19:30
22 листопада (понеділок)
Верес – Металіст 1925, 19:30
16 тур
26 листопада (п'ятниця)
Маріуполь – Львів, 19:30
27 листопада (субота)
Минай – Динамо, 14:00
Чорноморець – Десна, 17:00
СК Дніпро-1 – Ворскла, 19:30
28 листопада (неділя)
Інгулець – Шахтар, 14:00
Рух – Металіст 1925, 17:00
Колос – Верес, 19:30
29 листопада (понеділок)
Олександрія – Зоря, 19:30